Городские власти обещают «закатать в асфальт» разбитый подъезд к яхт-клубу

Городские власти обещают «закатать в асфальт» разбитый подъезд к яхт-клубу
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Власти Калининграда выделили средства средства для поддержки и развития яхтенного спорта. Об этом в своем телеграм-канале сообщила сити-менеджер Елена Дятлова.

«Заниматься парусным спортом калининградским детям, а также их родителям с педагогами в этом году станет гораздо комфортнее.

Во-первых, нашей муниципальной школе „Янтарный парус“ выделена субсидия — более 10 млн рублей. На эти деньги учреждение допобразования купило сантехнический павильон и замостило территорию.Ещё будут работы по подключению системы видеонаблюдения и установке новых ворот.

Хватит также на проект установки модульного здания с подключением его к инженерным сетям.

Во-вторых, из дорожного фонда выделено 5.7 млн руб., поэтому подрядчик уже готовится закатать в асфальт некогда разбитый подъезд к Яхт-клубу от границы округа и небольшую автостоянку», — рассказала Дятлова.

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