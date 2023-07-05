Городские власти обещают «закатать в асфальт» разбитый подъезд к яхт-клубу

Власти Калининграда выделили средства средства для поддержки и развития яхтенного спорта. Об этом в своем телеграм-канале сообщила сити-менеджер Елена Дятлова.

«Заниматься парусным спортом калининградским детям, а также их родителям с педагогами в этом году станет гораздо комфортнее.

Во-первых, нашей муниципальной школе „Янтарный парус“ выделена субсидия — более 10 млн рублей. На эти деньги учреждение допобразования купило сантехнический павильон и замостило территорию.Ещё будут работы по подключению системы видеонаблюдения и установке новых ворот.

Хватит также на проект установки модульного здания с подключением его к инженерным сетям.

Во-вторых, из дорожного фонда выделено 5.7 млн руб., поэтому подрядчик уже готовится закатать в асфальт некогда разбитый подъезд к Яхт-клубу от границы округа и небольшую автостоянку», — рассказала Дятлова.