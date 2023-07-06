Облвласти увеличивают софинансирование детсада на ул. Благовещенской в Калининграде

Облвласти увеличивают софинансирование детсада на ул. Благовещенской в Калининграде
Фото: Кирилл Клейков / Новый Калининград
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Региональные власти решили увеличить софинансирование строительства детского сада на улице Благовещенской в Калининграде. Соответствующее распоряжение за подписью губернатора Антона Алиханова опубликовано на портале правовой информации.

Согласно документу, предельный уровень софинансирования из областного бюджета устанавливается в размере 95%. Ранее он составлял 75%. Средства должны быть израсходованы в 2023-2024 годах.

Учреждение будет рассчитано на 18 групп — 350 детей. В трехэтажном здании предусмотрены два пассажирских лифта и два подъемника. Помимо помещений для групп там будут расположены кабинет логопеда, спортзал, студия хореографии, медицинский и пищевой блоки.

Строительство должно занять 12 месяцев. В конце марта глава администрации Калининграда Елена Дятлова сообщила, что власти заключают контракт на строительство детсада с компанией «Лидер». Стоимость строительства составила 458,8 млн рублей, при этом предельная стоимость работ оценивалась в 529,1 млн рублей. Детсад планируют ввести в эксплуатацию в первом квартале 2024 года.

На ул. Благовещенской также запланировано строительство школы на 1150 мест. Ее рассчитывают сдать в эксплуатацию в 2024 году.

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