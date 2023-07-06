В Калининградской области выявлен очаг кори

В Калининградской области выявлен очаг кори
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининградской области выявлен случай заболевания корью у местного жителя. Управлением Роспотребнадзора организовано проведение противоэпидемических мероприятий , сообщает пресс-служба ведомства.

Для локализации очага и недопущения распространения инфекции «по месту жительства и работы заболевшего осуществляется экстренная иммунизация против кори по эпидемическим показаниям. В очагах привито 59 детей и взрослых, ранее не болевших корью, не привитых, не имеющих сведений о прививках, привитых однократно. Для иммунизации против кори используется отечественная вакцина», — уточнили в Роспотребнадзоре.

Корь — высокозаразное вирусное заболевание, передающееся преимущественно воздушно-капельным путем. В типичной форме проявляется кашлем и (или) насморком, конъюнктивитом, общей интоксикацией, поэтапным высыпанием пятнисто-папулезной сливной сыпи и пигментацией. Основной метод защиты — вакцинация.

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