Госэкспертиза одобрила проект капремонта здания Розенауской народной школы в Калининграде

В Калининграде планируют отремонтировать здание бывшей Розенауской народной школы по улице Зои Космодемьянской, 26. Строение признано объектом культурного наследия регионального значения. Согласно информации на сайте Единого реестра заключений, проект комплексного капремонта получил положительное заключение экспертизы.



Сейчас в историческом здании размещается средняя общеобразовательная школа №5. Разработкой проекта по сохранению объекта культурного наследия занималось ООО «Центр строительства и проектирования».

Здание Розенауской народной школы было построено в 1890 году. По данным портала Prussia39.ru, с 1928 года школа получила название Ян-шуле. В 1930-е годы в подвале строения было оборудовано бомбоубежище, занятия для учеников продолжались до конца 1944 года. С 1946 года в школе начали проводить уроки для советских учеников.

Здание представляет собой трехэтажное сооружение с цоколем и высокой вальмовой крышей. По центру западного фасада выполнен ризалит, завершенный фахверковым фронтоном.