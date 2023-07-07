В центре Светлого собираются поставить плавающий фонтан в виде книги (фото)

В центре Светлого собираются поставить плавающий фонтан в виде книги (фото)
Фото с портала Госзакупок
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В центре Светлого планируют установить плавающий фонтан в виде книги. Информация о выборе подрядчика на монтаж и настройку конструкции появилась в четверг, 6 июля, на сайте Госзакупок.

Судя по документам, фонтан будет смонтирован в середине озера (Библиотечного пруда) на улице Заводской, и начальная цена контракта оценена в 3 866 965 рублей.

Работы победитель аукциона (его определят после 14 июля) должен будет выполнить в течение 60 дней. Ему предстоит: поставить оборудование на место установки; смонтировать его на месте и совершить пусконаладочные работы. Кроме того, после выполнения всех работ подрядчик должен передать инструкцию по эксплуатации объекта и обучить персонал заказчика.

Отметим, что в конце этой зимы чиновники Светлого предложили местным жителям оценить концепцию благоустройства Библиотечного пруда. Тогда сообщалось о готовности проекта благоустройства и о том, что к его реализации муниципальные власти планируют приступить «в скором времени».

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