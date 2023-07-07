Дятлова поручила в 2024 году удвоить расходы на ремонт тротуаров

Глава администрации Калининграда Елена Дятлова распорядилась удвоить в 2024 году расходы на ремонт тротуаров в городе. Об этом сити-менеджер Елена Дятлова написала в своем официальном телеграм-канале.



По словам Дятловой, в 2022 году она распорядилась запустить в Калининграде отдельную программу по ремонту тротуаров, на которую из городского бюджета было выделено 122 млн рублей. Сейчас по этой программе ремонтируются тротуары 17 адресов.

Помимо этого в Калининграде продолжают делать тротуары и в рамках контракта по текущему содержанию дорог, и по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

«На будущий год, дала поручение коллегам как минимум удвоить эту статью расходов», — написала Дятлова.