Дятлова: к реконструкции улицы Дзержинского мы придем к 2025-2026 году

Дятлова: к реконструкции улицы Дзержинского мы придем к 2025-2026 году
Фото: Ольга Кадомцева / Новый Калининград
Все новости по теме: Ремонт дорог

Реконструкция улицы Дзержинского планируется к 2025-2026 году. Работы смогут начать только после строительства третьей очереди Восточной эстакады. Этими планами поделилась глава администрации Калининграда Елена Дятлова во время выезда в пятницу, 7 июля.

«Дорога — это не только место, по которому передвигаются люди. Дорога — это коридор, в котором уложены все коммуникации», — сообщила глава администрации, объясняя почему сейчас невозможно расширить проезжую часть на Дзержинского.

В будущем эта улица должна уйти под реконструкцию или капитальный ремонт. Тогда станет возможным вынести все коммуникации, сделать «чистое небо» (убрать провода под землю) и сделать третью полосу для автомобилей.

Сейчас власти отремонтировали 610 метров пешеходной части: от переулка Дзержинского до дома номер 94.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Зиберова Т.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter