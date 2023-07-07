Дятлова: к реконструкции улицы Дзержинского мы придем к 2025-2026 году

Реконструкция улицы Дзержинского планируется к 2025-2026 году. Работы смогут начать только после строительства третьей очереди Восточной эстакады. Этими планами поделилась глава администрации Калининграда Елена Дятлова во время выезда в пятницу, 7 июля.



«Дорога — это не только место, по которому передвигаются люди. Дорога — это коридор, в котором уложены все коммуникации», — сообщила глава администрации, объясняя почему сейчас невозможно расширить проезжую часть на Дзержинского.

В будущем эта улица должна уйти под реконструкцию или капитальный ремонт. Тогда станет возможным вынести все коммуникации, сделать «чистое небо» (убрать провода под землю) и сделать третью полосу для автомобилей.

Сейчас власти отремонтировали 610 метров пешеходной части: от переулка Дзержинского до дома номер 94.