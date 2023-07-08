На Сельме в Калининграде открыли новый переход через железнодорожные пути

В микрорайоне Сельма в Калининграде обустроили новый пешеходный переход через железнодорожные пути. Объект находится рядом с улицей Елизаветинской, его официально открыли в пятницу, 7 июля.



На территории обустроили подходы с накопительными площадками и оборудовали световую и звуковую сигнализации. Там также установили ограждение и современное освещение. «​​Строительство перехода и обустройство территории, прилегающей к нему, Калининградская железная дорога и муниципалитет выполняли на паритетных основах», — отметили в отделе корпоративных коммуникаций КЖД.



В перспективе в районе улицы Елизаветинской рассчитывают обустроить пассажирскую платформу. Как отметили в мэрии, это позволит жителям микрорайона добираться до центра города на электричке.



Новый железнодорожный переход соединяет жилую застройку у Советского проспекта и Сельму. В рамках благоустройства территории в районе железнодорожного перехода капитально отремонтировали часть улицы Рыбников. Помимо ремонта части автодороги подрядчик обустроил тротуар, велосипедную и несколько пешеходных дорожек.



На территории разрешили вырубить 286 деревьев и 9 кустарников. Взамен вдоль дороги по ул. Рыбников должны были высадить 237 деревьев и 9 кустарников.