В Совфеде предложили штрафовать за езду вдвоём на одном электросамокате

За езду на одном электросамокате вдвоём в России хотят штрафовать на тысячу рублей. Об этом заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев, который курирует вопросы транспорта и дорожной сети, передаёт ТАСС.



«Уже сегодня необходимо по аналогии с наказанием за нарушение правил дорожного движения пешеходом наказывать пользователей СИМ за езду на электросамокате вдвоем и ввести штраф за данное правонарушение. Если за переход в неположенном месте полагается штраф в размере 500 рублей, то за езду вдвоем эту сумму нужно увеличить вдвое», — считает Васильев.

По его словам, наказывать за езду вдвоём, как и за переход в неположенном месте,

сможет лично сотрудник ГИБДД. Ранее Минтранс РФ направил в Минюст предложение о введении штрафов для водителей средств индивидуальной мобильности (СИМ), к которым относятся электросамокаты, за нарушение правил дорожного движения, сообщает издание.