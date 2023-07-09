В Калининграде для реконструкции Аллеи Смелых планируют вырубить 484 дерева

В Калининграде планируют вырубить 484 дерева и 515 кустарников для реконструкции Аллеи Смелых, указано в проекте компенсационного озеленения, опубликованном на сайте администрации города. Речь идёт об участке между ул. Карамзина и Окружной длиной чуть более километра, который собираются ремонтировать в первую очередь.



Общая площадь вырубки составляет 1,06 гектара. Под снос попали дубы, тополя, ивы, боярышник, липы, клены, яблони, вязы, ясени, сливы и другие деревья. Взамен планируют высадить 275 дубов, 209 клёнов и 910 кустарников в границах полосы отвода Аллеи Смелых. Высадку необходимо произвести до 30 октября 2024 года.

Старше онкоцентра: контракт на проект реконструкции Аллеи Смелых расторгается в пятый раз

Проект реконструкции Аллеи Смелых разрабатывается с 2013 года. После нескольких расторжений контрактов проект решили поделить на четыре этапа и начать работы с последнего (отрезок длиной 1150 метров от ул. Карамзина до Окружной дороги со строительством круговой развязки с последней). В конце апреля проект реконструкции этого участка получил положительное заключение госэкспертизы.