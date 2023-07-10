Жителей региона предупреждают о технической проверке средств оповещения во вторник

Во вторник, 11 июля, в 11 часов будет произведена плановая ежемесячная техническая проверка средств оповещения населения Калининградской области и передача проверочного речевого сигнала. Об этом предупреждает пресс-служба регионального правительства.

«Кратковременное звучание сигнала по каналам вещания никаких действий населения не предусматривает», — подчеркивается в сообщении.

Подобные проверки проводятся в регионе регулярно для определения готовности систем оповещения к своевременному доведению до населения информации об опасностях, возникающих при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций.

