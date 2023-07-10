Любой россиянин до 35 лет: «Роскосмос» объявил открытый набор в отряд космонавтов

Любой россиянин до 35 лет: «Роскосмос» объявил открытый набор в отряд космонавтов
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

В России стартовал четвертый открытый отбор в отряд космонавтов, в котором может участвовать любой гражданин РФ в возрасте до 35 лет. Об это пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение госкорпорации «Роскосмос».

«Сегодня госкорпорация „Роскосмос“ и Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина объявляют о начале открытого конкурса по отбору в кандидаты в космонавты Российской Федерации. Цель — обеспечение выполнения задач Федеральной космической программы Российской Федерации. В конкурсе может участвовать любой гражданин России, который удовлетворяет требованиям, предъявляемым к претендентам. По итогам конкурса планируется отобрать кандидатов в космонавты, которые пополнят отряд космонавтов Роскосмоса», — отмечается в сообщении.

Заявления и документы или копии оригиналов от претендентов принимаются до 30 октября 2023 года. В ходе заочного отбора будут определены претенденты, не соответствующие требованиям, которые получат отказ по телефону или электронной почте.

«Оставшиеся претенденты подлежат персональной проверке (тестированию) на соответствие требованиям к профессиональной пригодности в ходе очного этапа отбора. Конкурсная комиссия по телефону или электронной почте вызывает претендентов, прошедших заочный отбор, в ЦПК на очный отбор для проверки их на соответствие установленным требованиям», — уточняется в сообщении.

Как отмечает информагентство, это уже четвертый открытый отбор в отряд космонавтов. В 2012 году были отобраны восемь кандидатов в космонавты, в 2018 году — восемь, в 2021 году — четыре.

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