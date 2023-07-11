В Калининграде нашли позвонок кита. Он станет музейным экспонатом (фото)

В Калининграде копатели обнаружили позвонок кита. Публикация об этом появилась на «Форуме копателей Калининграда» еще 27 июня, где в комментариях возник спор по поводу возраста артефакта. Эксперты сообщества пришли к выводу, что ему не больше 100 лет.



«Китобойный флот до войны был и у немцев, и у норвежцев, и у англичан... После окончания войны немецкие китобойные суда были переданы англичанам, и вскоре англичане передали их СССР. Наши китобои ходили в экспедиции не один десяток лет. Запросто кто-нибудь из рейса мог привезти как сувенир. Ну и ещё одна причина, кость белого цвета говорит о том, что это не древние останки», — написал один из подписчиков.

Подтверждение того, что позвонок именно китовый, «Новый Калининград» получил в Музее Мирового океана, после чего предметом заинтересовался создатель музея «Дом китобоя» Александр Быченко, который и приобрел его.

«ПМне сказали, что его просто нашли где-то на чердаке, — пояснил Быченко. — Конечно, в экспозиции предмет вряд ли будет, потому что мы не про китов, а про людей. Но в музее он останется конечно, будет в холле».