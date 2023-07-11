В Калининграде временно намерены перекрыть Кленовую аллею

В Калининграде два дня подряд намерены перекрывать движение транспорта по Кленовой аллее. Как сообщает пресс-служба горадминистрации, это будет связано с проведением велосоревнований «Запад России».



Уточняется, что в среду, 12 июля, движение на всем протяжении улицы будет закрыто с 9:00 до 14:00, а в четверг, 13 июля — с 9:00 до 15:00.

«Ответственность за расстановку знаков и ограждений, перекрытие проезжей части и безопасность пешеходов и транспорта возложена на организатора, МАУ ДО СШ № 8 по велоспорту», — говорится в сообщении.