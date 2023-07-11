Художница из Светлогорска судится с киностудией из-за неоплаченных костюмов для фильма

В Светлогорске суд начал рассматривать иск в отношении киностудии, которая отказалась оплачивать пошив костюмов для съемок исторического фильма. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.



В Светлогорский городской суд с иском к местной киностудии обратилась театральный художник, член Союза художников России. Истец указала, что в середине апреля 2021 года к ней обратилась генеральный директор киностудии с предложением создать эскизы и сшить костюмы для съемок исторического фильма.

Получив устное согласие художницы, в конце апреля 2021 директор направила ей по электронной почте договор оказания услуг по изготовлению костюмов из материалов заказчика. Истец договор подписала, а заказчик пообещала сделать это позже и отдать второй экземпляр договора после съемок фильма.

«Свои обязательства истец исполнила полностью в установленные сроки (составила смету работ, изготовила костюмы и передала их заказчику). К моменту начала съемок 25 мая 2021 года все костюмы были изготовлены и впоследствии использовались в съемках», — говорится в релизе суда.

Однако гендиректор киностудии отказалась подписать договор и акты приема-передачи готовой продукции, а также оплатить 542,4 тыс. рублей за работу.

Художница просит суд признать договор заключенным с 29 апреля 2021 года и исполненным с 25 мая 2021 года, взыскать с ответчика задолженность по оплате оказанных услуг по изготовлению костюмов и процент за неисполнение денежного обязательства.

Представители ответчика иск не признали. Изначально настаивали на отсутствии договорных отношений с истицей, на том, что костюмы для съемок фильма от художницы не получали. Однако в ходе рассмотрения дела ответчики позицию уточнили — теперь они ставят под сомнение стоимость и качество костюмов.

В настоящее время производство по делу приостановлено в связи с проведением судебной товароведческой экспертизы. «Эксперты должны ответить на ряд вопросов о качестве и стоимости тканей, из которых сшиты костюмы, а также работ по их созданию», — уточнили в суде.