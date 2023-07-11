Корпорация развития области: IT-парк на Советском проспекте в Калининграде готов на 50%

Строительная готовность будущего IT-парка на Советском проспекте в Калининграде составляет 50%. Об этом сообщает Корпорация развития области со ссылкой на компанию «Технодевелопмент».

«По состоянию на июль 2023 года инвестор практически завершил общестроительные работы и приступил к обустройству внутренних инженерных систем и наружных сетей. В компании отметили, что ввести объект в эксплуатацию планируется в четвертом квартале этого года», — уточняется в сообщении.

Напомним, в 2019 году власти объявили о намерении построить на данном участке IT-парк, но не называли потенциального инвестора.

В 2020 году сообщалось, что проект строительства парка высоких технологий на пересечении Советского и Красной должен решить в том числе задачу «удобного размещения органов исполнительной власти».

В 2021 году Корпорация развития Калининградской области заключила договор субаренды земельного участка площадью 5,4 га на Советском проспекте около магазина «Балтламинат» с компанией «Техно Девелопмент» крупного калининградского застройщика Вадима Шимко.