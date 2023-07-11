В Советске на Судейский фонтан вернули отреставрированную статую орла

В Советске на Судейский фонтан вернули статую орла после реставрации. Об этом сообщается на официальной странице муниципалитета в «ВКонтакте».



«На Судейский фонтан после реставрации вернули красавца-орла. Восстановил скульптуру специалист муниципального предприятия „Водоканал“ Евгений Смыгун. В наших планах — ремонт всех элементов фонтана», — говорится в сообщении.

Статую орла с Судейского фонтана в Советске демонтировали в начале июня. Как пояснил тогда замглавы администрации города Аркадий Данилов, во время урагана у орла отвалилось крыло.

По данным сайта «Пруссия.39», фонтан со скульптурой орла был открыт в Тильзите в 1912 году, полуротонда с фонтаном примыкала к кирпичной ограде здания Тильзитского суда на площади герцога Альбрехта, отсюда и название фонтана.

Чугунный орел был изготовлен на «Новом чугунолитейном заводе Эгеллса» в Берлине и подарен Тильзиту в 1836 году королем Пруссии Фридрихом Вильгельмом III в качестве пожелания мира и стабильности. Изначально скульптура орла была установлена на Высоких воротах на въезде в город, а позднее стала украшением фонтана.

В послевоенные годы в фонтан врезался грузовик, сооружение было разрушено. Фонтан воссоздали в 2013 году на средства экс-главы администрации муниципалитета Николая Воищева на основе сохранившихся фотографий, орла отлили заново.