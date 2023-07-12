Во Взморье сняли на видео, как мужчина разгрузил машину мусора на обочине дороги (видео)

Во Взморье очевидцы сняли на видео, как мужчина выгружал мусор из машины на обочине дороги. Об этом в региональном минприроды сообщили, ссылаясь на обращение авторов ролика.



Судя по видео, нарушитель посчитал свои действия законными и заявил, что мусор за ним уберут.

Сотрудникам министерства удалось установить собственника автомобиля, с которого совершалась выгрузка. На нарушителя составили протокол по ч. 3.3 ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления)

«Информируем, что для граждан по этой части статьи 8.2 предусмотрен штраф от 40 тыс. до 50 тыс. руб., для юридических лиц — от 100 тыс. до 120 тыс. руб,» — пояснили в пресс-службе регионального минприроды.