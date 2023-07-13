В Калининградскую область не пустили 10,8 тонны заражённой черешни из Сербии

В Калининградскую область не пустили 10,8 тонны заражённой черешни из Сербии
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В партии свежей черешни из Сербии, которую пытались ввести в Калининградскую область через погранпереход в Багратионовске, обнаружили азиатскую ягодную дрозофилу, сообщает пресс-служба Россельхознадзора. 10,8 тонны заражённой продукции вернули в Сербию.

«Плодовая муха Drosophila suzukii является одним из наиболее опасных инвазивных вредителей. Насекомое родом из Восточной Азии, оно быстро распространяется по европейским странам и другим частям мира. Мушка имеет размер всего 2-3 мм. Дрозофила сузуки чрезвычайно опасна с экономической точки зрения из-за ущерба, наносимого целому ряду сельскохозяйственных культур. Она заражает вишню, малину, чернику, голубику, клубнику, а также персики, сливы, виноград и другие фрукты — всего 84 вида растений 19 различных семейств», — уточнили в Россельхознадзоре.

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