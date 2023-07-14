Светильники на улице Театральной обещают установить на следующей неделе (фото)

Светильники на улице Театральной обещают установить на следующей неделе (фото)
Фото: Иван Марков / Новый Калининград
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Светильники на улице Театральной обещают установить на следующей неделе. Об этом «Новому Калининграду» в пятницу, 14 июля, сообщили в пресс-службе мэрии города.

«Сегодня-завтра светильники приходят, и на следующей неделе их устанавливают, — сообщили в мэрии. — Никакой задержки с ремонтом нет, подрядчик идет с опережением графиков».

Отметим, что, согласно порталу Госзакупок, объект должен быть сдан к 18 августа этого года. О том, что 400-метровый отрезок улицы Театральной (от Ленинского до Гвардейского проспекта) капитально отремонтируют, стало известно в конце ноября прошлого года. Изначально предлагалось выполнить эти работы за 54,2 млн рублей.

Победившая на торгах компания «КЛГД СТРОЙ» снизила цену до 50 921 692,62 рублей.

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