Суд: в Немане «Водоканал» признал, что не проверял регулярно качество подаваемой в дома воды

Суд: в Немане «Водоканал» признал, что не проверял регулярно качество подаваемой в дома воды
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: ЖКХ

В Немане суд признал доказанным, что местный «Водоканал» нарушил требования санитарного законодательства в сфере водопользования. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Управление Роспотребнадзора по Калининградской области обратилось в суд с иском к Неманскому городскому МУП «Водоканал», указав, что предприятие не осуществляет постоянный производственный контроль качества воды, подаваемой населению города и поселков района.

«При таком положении невозможно своевременно установить факты несоответствия питьевой воды установленным санитарным требованиям и принять своевременные меры к устранению причин ухудшения качества воды», — уточняется в релизе.

Неманский «Водоканал» исковые требования признал в полном объеме. Суд признал действия предприятия противоправными и обязал ответчика актуализировать программу контроля качества воды. Также суд обязал «Водоканал» устранить нарушения обязательных требований к качеству питьевой воды, подаваемой жителям Неманского округа, поскольку непринятие указанных мер «создает угрозу для жизни и здоровья людей».

Решение суда не вступило в законную силу.



Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Зиберова Т.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter