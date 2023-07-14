Суд: в Немане «Водоканал» признал, что не проверял регулярно качество подаваемой в дома воды

В Немане суд признал доказанным, что местный «Водоканал» нарушил требования санитарного законодательства в сфере водопользования. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.



Управление Роспотребнадзора по Калининградской области обратилось в суд с иском к Неманскому городскому МУП «Водоканал», указав, что предприятие не осуществляет постоянный производственный контроль качества воды, подаваемой населению города и поселков района.

«При таком положении невозможно своевременно установить факты несоответствия питьевой воды установленным санитарным требованиям и принять своевременные меры к устранению причин ухудшения качества воды», — уточняется в релизе.

Неманский «Водоканал» исковые требования признал в полном объеме. Суд признал действия предприятия противоправными и обязал ответчика актуализировать программу контроля качества воды. Также суд обязал «Водоканал» устранить нарушения обязательных требований к качеству питьевой воды, подаваемой жителям Неманского округа, поскольку непринятие указанных мер «создает угрозу для жизни и здоровья людей».

Решение суда не вступило в законную силу.