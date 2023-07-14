Власти: Калининграду одобрили льготный кредит на покупку 25 новых автобусов

Калининграду одобрили льготный кредит на покупку новых автобусов в 2024 году. Об этом сообщает региональное Мининфраструктуры на своей странице в «ВКонтакте».



Правительство РФ одобрило заявки 45 регионов, включая Калининградскую область, на обновление парка автобусов по специальным льготным кредитам. По данным областных чиновников, ожидается, что приобретены 25 автобусов для Калининграда будут в начале следующего.

«Зачем Калининграду столько новых автобусов, когда и те, что есть, вполне еще хорошие, спросите вы? А мы ответим — к хорошему привыкаешь быстро, как мы привыкли к оранжевым автобусам с кондиционерами, которые были приобретены к Чемпионату мира по футболу. И да, это будет в кредит под минимальный процент. Время пролетит быстро. А, автобусы-то останутся!» — говорится в релизе.