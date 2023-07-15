Новую котельную «Цепрусс» в Калининграде планируют запустить до конца 2024 года

Новую котельную «Цепрусс» в Калининграде планируют запустить до конца 2024 года
Фото: пресс-служба администрации Калининграда

Новую газовую котельную РТС «Цепрусс» в Калининграде планируют запустить до конца 2024 года, сообщает пресс-служба городской администрации.

Прежнее здание РТС «Цепрусс» построено ещё до войны и признано аварийным. «Принимая во внимание возраст и техническое состояние металлических и железобетонных конструкций, ремонт данного здания нецелесообразен, в связи с чем было принято решение строительства новой газовой котельной „Цепрусс“», — пояснили в мэрии.

По словам главы администрации Елены Дятловой, площадка, на которой строится новая котельная, находится ближе к городу и тем объектам, которые она будет отапливать, что должно повысить надежность теплоснабжения. «Параллельно со строительством новой котельной будем перекладывать тепловые сети. В планах следующего года замена 15-17 километров старых изношенных внутриквартальных теплотрасс», — отметила Елена Дятлова.

Директор МП «Калининградтеплосеть» Максим Федосеев сообщил, что для обслуживания новой котельной необходимы всего семь человек, и она может работать в автоматическом режиме — полностью без персонала. 

Стоимость строительства новой котельной — более 400 млн рублей. Объект располагается в районе пересечения проспекта Победы с улицей Ручейной. «РТС „Цепрусс“ — одна из самых старых в Калининграде. К сожалению, она сейчас не очень энергоэффективна и ежегодно требует многомиллионных затрат на своё содержание и обслуживание», — объясняли необходимость строительства новой котельной в администрации.

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