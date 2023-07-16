Обуздать эмоции: в МЧС рассказали, как вести себя «в нештатной ситуации»

В любой нештатной ситуации только спокойствие поможет вести себя грамотно и обуздать эмоции. Оказавшись в беде, считайте до десяти, дышите ритмично и сосредоточьтесь на внутренних ощущениях, пишет РИА Новости со ссылкой на телеграм-канал МЧС России.

Необдуманные действия могут только усугубить любую ситуацию и причинить человеку еще больший вред. «Гормоны стресса и адреналин учащают сердцебиение и ускоряют дыхание. От этого страдает логика и принятие решений. Нештатные ситуации заставляют людей действовать необдуманно и эмоционально», — подчеркивается в сообщении.

Обуздать эмоции и снизить волнение в нештатной ситуации может помочь ритмичное дыхание с равными промежутками времени на вдох, небольшую задержку воздуха и выдох. Рекомендуется также медленно считать до десяти, сосредоточившись на внутренних ощущениях: какие звуки и запахи слышите, что ощущают ваши руки и ноги.

«Спокойствие — это граница между безопасностью и трагедией», — отмечают в ведомстве.