Школьники из РФ завоевали 5 золотых медалей на международной олимпиаде по физике в Токио

Школьники из РФ завоевали 5 золотых медалей на международной олимпиаде по физике в Токио
Фото пресс-службы Минпросвещения РФ
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На международной олимпиаде по физике в Токио российские школьники завоевали пять золотых медалей. Об этом сообщила пресс-служба Министерства просвещения России.

В ведомстве уточнили, что школьники участвовали в состязании в очном формате, продемонстрировав свои навыки в двух турах: решение теоретических задач и выполнение лабораторной работы. «Всего в самом престижном мировом состязании среди учащихся средних школ по физике участвовало более 80 стран», отмечается в сообщении.

«В очередной раз наша команда доказала, что у нас в стране сильное инженерное образование, а благодаря современной школьной инфраструктуре, новым дополнительным возможностям, появившимся в рамках нацпроекта „Образование“, качественным сбалансированным программам все больше ребят увлекаются техническими направлениями. Эту работу мы будем усиливать и развивать вместе с квалифицированными и опытными наставниками, а также нашими партнерами», — цитирует пресс-служба слова главы Минпросвещения Сергея Кравцова.

Как уточняется в сообщении, Международная физическая олимпиада (IPhO — International Physics Olympiad) — ежегодное международное соревнование по физике среди старшеклассников разных стран. Она проводится с 1967 года.

Олимпиада состоит из двух туров. Первый посвящен решению теоретических задач, охватывающих не менее четырех разделов физики. Второй — экспериментальный, на котором школьники выполняют лабораторную работу.

В 2023 году российская сборная была сформирована по итогам Азиатской физической олимпиады с учетом результатов учебно-тренировочных сборов и заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников.

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