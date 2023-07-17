Калининградца, раскопавшего фундамент старинного здания, оштрафовали на 340 тысяч рублей

Калининградца, раскопавшего экскаватором фундамент старинного здания, оштрафовали на 340 тысяч рублей. Как сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области, 26-летний мужчина незаконно выкорчевал 14 деревьев (в том числе иву, липу, клен, осину и дуб) на землях лесфонда у поселка Ровное Гвардейского района.



«Деревья злоумышленник повредил ковшом экскаватора, когда доставал им булыжники из старого фундамента заброшенного здания, — пояснили в пресс-службе ведомства. — Камни ему нужны были для личных целей, а древесину использовать он не планировал, поэтому просто оставил ее на территории выдела. Своими действиями он причинил ущерб Государственному лесному фонду на сумму 340 тысяч рублей».

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере». Кроме штрафа мужчине грозит лишение свободы на срок до семи лет.