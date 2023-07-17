Газманова перед концертом в Светлогорске собираются обслужить в аэропортах за 187 560 рублей

Народного артиста России Олега Газманова и его жену Марину Муравьеву-Газманову намерены обслужить в VIP-залах аэропортов «Храброво» и «Шереметьево» на сумму 187 560 рублей. Соответствующая закупка у единственного поставщика была опубликована театром эстрады «Янтарь-Холл» в понедельник, 17 июля, на сайте Госзакупок.



В обслуживание входит отдельный подъезд автомобиля к аэропорту, регистрация пассажира и багажа в VIP-зале, нахождение в комфортабельном кондиционированном зале, оборудованном мягкой мебелью, доставка к самолету на отдельном транспорте, ТВ и wi-fi. Кроме того, в ассортимент бесплатного питания входят прохладительные напитки, кофе, чай, «легкое питание» (йогурты, фрукты, печенье, конфеты и т.д.). В общую цену входит обслуживание супругов во время прибытия в Калининград и во время обратного вылета.

Отметим, что в субботу, 22 июля, Олег Газманов собирается выступить с концертом в светлогорском «Янтарь-Холле» в честь своего дня рождения.