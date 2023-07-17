В Зеленоградске восстанавливают исторический квартал в районе улицы Московской (фото)

В Зеленоградске фонд капремонта заканчивает восстановление исторического квартала в районе улицы Московской. Как сообщает пресс-служба фонда, сейчас в работе три дома.



«Проводим ремонт на различных изношенных конструктивах с приведением к аутентичному облику, — отмечает пресс-служба. — Дом № 49 готовится к приемке уже на этой неделе, № 46 и 48 подрядные организации планируют завершить в сентябре».

Пресс-секретарь фонда Виктория Калашник сообщила «Новому Калининграду», что ранее в проектировании фасада соседнего дома (№ 44) участвовал историк моды Александр Васильев.

«Работы в этом квартале проходили и раньше, например, в 2021 году в ходе капремонта была восстановлена историческая башенка со шпилем, а также другие декоративные элементы, — напомнила Калашник. — В проектировании участвовал Александр Васильев, который предоставил представителям фонда исторические фото здания и частично прорисованные декоративные элементы. Он, как собственник квартир в этом здании проверял ход работ вместе с инженером и был с ним на прямой связи. Сам он признавался, что остался очень доволен результатом».