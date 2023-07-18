В Госдуму внесен законопроект об уголовном наказании за пропаганду идеологии экстремизма

В Госдуму внесен законопроект об уголовном наказании за пропаганду идеологии экстремизма
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

Законопроект об уголовном наказании за пропаганду и оправдание идеологии экстремизма внесли в Госдуму. Об этом сообщил глава Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев в своем телеграм-канале.

Изменения предлагается внести в статью 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»), предусмотрев наказание от штрафа до 300 тысяч рублей до пяти лет лишения свободы. «Принятие наших поправок будет важной профилактической мерой, направленной, в первую очередь, на защиту детей и молодежи от деструктивного влияния экстремистской идеологии и попыток вовлечь их в противоправную, опасную деятельность, — считает Пискарев. — Этот законопроект — наша реакция, в том числе, на пропаганду так называемого „массшутинга“ — массовых убийств в учебных заведениях и детских садах. Оправдание подобных страшных преступлений и попытка представить их „модными“ в молодежной среде через интернет и соцсети — крайне опасная тенденция». Также, отметил он, «фиксируются и другие попытки публично оправдать различные экстремистские движения и проявления».

Поправки им совместно с депутатами Анной Кузнецовой, Петром Толстым, Андреем Картаполовым и Эрнестом Валеевым.

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