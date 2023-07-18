В Калининграде на улице Нарвской из 25 высаженных буков засохло больше половины (фото)

В Калининграде на улице Нарвской из 25 высаженных буков засохло больше половины (фото)
Фото предоставлено очевидцем
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В Калининграде на улице Нарвской (в районе перекрестка с улицей Федора Воейкова) засохли свежепосаженные буки. С такой жалобой в «Новый Калининград» обратились местные жители.

«Из 25 высаженных буков засохли все 25», — сообщил в редакцию один из жителей.

Во вторник, 18 июля, проблему прокомментировала глава администрации города Елена Дятлова. По ее словам, пострадало меньшее количество саженцев.

«Сотрудники вышли на место и обследовали данные зеленые насаждения, — пояснила она. — Коллеги из комитета жилищно-коммунального хозяйства говорят, что все-таки не 25 засохло, а 13. Остальные живы. На эту высадку распространяется гарантийное обязательство, и по осени подрядчик будет устранять это за счет собственных денежных средств».

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