Власти Калининграда через суд требуют снести недостроенный КДЦ «Москва» на ул. Пролетарской

Власти Калининграда через суд требуют снести недостроенный КДЦ «Москва» на ул. Пролетарской
Фото: Виталий Невар, архив Нового Калининграда

Администрация Калининграда через суд требует от компании «КДЦ „Нижнее Озеро“» снести недостроенный культурно-деловой центр на улице Пролетарской. Информация об этом содержится в картотеке областного арбитражного суда. Мэрия просит обязать фирму снести объект незавершенного строительства. Предварительное заседание по делу назначено на 24 августа.

Речь идет о земельном участке с кадастровым номером 39:15:132402:17 на пересечении улиц Пролетарской и Сергеева. Площадь территории составляет 2185 кв.м.

В 2007 году городские власти передали землю в аренду компании «ТПК „Продмаркет“» под культурно-деловой центр «Москва». Инвестор обещал выделить в здании 415 кв. м помещений для муниципальной школы бальных танцев. С тех пор договор неоднократно продлевался. К 2015 году готовность здания составила 18%, и права на землю были переуступлены компании «КДЦ „Нижнее озеро“».

В 2018 году закончился последний трехлетний договор аренды, и власти отказались заключить новый. «КДЦ „Нижнее озеро“» обратилось в суд, но проиграло дело. Обжаловать решение компании не удалось. В июле 2022 года застройщик снова обратился в администрацию с просьбой предоставить ему участок в аренду для достройки объекта, однако чиновники посчитали, что для этого нет оснований.


Желтым цветом выделен участок под строительство. Изображение: Росреестр.

В результате «КДЦ „Нижнее Озеро“» подало иск к администрации Калининграда, в котором попросило признать незаконным отказ властей заключить очередной договор аренды земельного участка для завершения строительства культурно-делового центра. Суд отказался выполнять требования застройщика, указав, что в 2021 году утвердили границы территории расположенного поблизости исторического здания «Парк-Отель», которое признано объектом культурного наследия.

Культурно-деловой центр, который возводит застройщик, попадает в эти границы. При этом проведение строительных работ на участке «не соответствует установленному режиму использования территории объекта культурного наследия», говорится в решении первой инстанции. В июле 2023 года компания его обжаловала. Дата заседания по этому делу пока не назначена.

По сведениям из Единого госреестра юрлиц, учредителями ООО «КДЦ „Нижнее Озеро“» выступают Анатолий Козлов, Инна Кузьмина и Ирина Козлова, гендиректором — Игорь Цветков. Основной вид деятельности компании — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. 

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