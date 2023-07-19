«Водоканал»: мошенники рассылают «повторные» предписания на поверку счетчиков (фото)

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Областной «Водоканал» предупреждает жителей региона о мошенниках, которые рассылают «повторные» предписания на поверку счетчиков. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства.

«Если вы получили подобное уведомление, ни в коем случае не связывайтесь по указанным номерам телефонов, не сканируйте QR-код и не производите никаких действий через данную организацию — такие извещения рассылают мошенники! ГП КО „Водоканал“ уведомляет граждан о необходимости поверки счетчиков посредством квитанций!» — подчеркивается в сообщении.

Также в ведомстве напоминают, что по вопросам легальной поверки счетчиков следует обращаться в «Водоканал» по многоканальному телефону: 555-151 доб. 44. Заявку на поверку приборов учета для собственников и арендаторов жилых помещений можно оставить через систему автоматического приема заявок, позвонив на номер: 555-252 доб. 2.

В случае противоправных действий со стороны мошенников необходимо обращаться в органы правопорядка по номерам 02, 102, 112.

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Фото предоставлено «Водоканалом»

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