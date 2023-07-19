В Калининградской области средний балл ЕГЭ по 7 предметам оказался выше, чем в целом по РФ

В Калининградской области средний балл ЕГЭ по 7 предметам оказался выше, чем в целом по РФ
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: ЕГЭ

Выпускники Калининградской области продемонстрировали успехи при сдаче ЕГЭ, обогнав по среднему баллу по ряду предметов остальные российские регионы. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

Всего в государственной итоговой аттестации 11 классов приняли участие 4 577 школьников из Калининграда и области. 16 выпускников получили 100 баллов. У 101 выпускника результаты оказались от 95 до 99 баллов. Выше 81 балла получили 1 722 человека по результатам экзаменов по 11 учебным предметам.

В региональном министерстве образования отметили наибольшее повышение среднего балла по сравнению с 2022 годом по химии, по литературе, физике, географии.

«Средний балл выпускников Калининградской области выше по сравнению со средним баллом по Российской Федерации по ряду предметов, в том числе по географии, математике профильного уровня, информатике и ИКТ, биологии, по английскому языку, химии, истории», — уточнили в ведомстве.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Зиберова Т.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter