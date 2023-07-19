В Калининградской области средний балл ЕГЭ по 7 предметам оказался выше, чем в целом по РФ

Выпускники Калининградской области продемонстрировали успехи при сдаче ЕГЭ, обогнав по среднему баллу по ряду предметов остальные российские регионы. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

Всего в государственной итоговой аттестации 11 классов приняли участие 4 577 школьников из Калининграда и области. 16 выпускников получили 100 баллов. У 101 выпускника результаты оказались от 95 до 99 баллов. Выше 81 балла получили 1 722 человека по результатам экзаменов по 11 учебным предметам.

В региональном министерстве образования отметили наибольшее повышение среднего балла по сравнению с 2022 годом по химии, по литературе, физике, географии.

«Средний балл выпускников Калининградской области выше по сравнению со средним баллом по Российской Федерации по ряду предметов, в том числе по географии, математике профильного уровня, информатике и ИКТ, биологии, по английскому языку, химии, истории», — уточнили в ведомстве.