Когда закрыта Европа: «Яндекс Путешествия» рассказали, куда калининградцы едут в летний отпуск

Аналитики «Яндекс Путешествий» выяснили, какие туристические направления калининградцы выбрали для летнего отпуска в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба компании «Яндекс».

Специалисты изучили данные по бронированию отелей и поиску авиабилетов продолжительностью от 7 до 14 дней. 96% пользователей сервиса остались в России, в страны ближнего и дальнего зарубежья отправились 3% и 2% соответственно.

Наиболее популярными странами для отпусков за границей стали Казахстан, Турция, Киргизия, Беларусь и Армения. Среди конкретных зарубежных направлений лидируют Бишкек, Астана, Минск, Анталья и Стамбул.

Из российских направлений наиболее популярными для летнего отпуска стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды, Новосибирск, Челябинск, Нижний Новгород, Красноярск, Самара и Омск.

Отпускные путешествия калининградцев этим летом и по России, и по зарубежным странам продлятся около 10 дней. Средняя цена авиабилетов по России в обе стороны на одного человека составит 16 850 ₽, цена аналогичного перелёта в страны ближнего зарубежья — 30 300 ₽, а в страны дальнего зарубежья — 47 800 ₽. Ночь в отеле во время отпуска этим летом обойдётся в среднем в 6 300 ₽ по Росcии и 8 100 ₽ — за границей.