Жительница Гурьевского района требует компенсацию с хозяина собаки, покусавшей ее детей

Жительница Гурьевского районе намерена через суд взыскать компенсацию с хозяина собаки, покусавшей ее сыновей. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

В иске судебном женщина указала, что в декабре 2022 года ее сыновья — 7 и 11 лет — катались на санках пос. Цветково, когда на младшего из них на них набросилась собака черного цвета и начала кусать его. Чтобы помочь младшему брату, старший попытался ударить животное санками. Собака отпустила одного ребенка и бросилась на второго. Повалив его на землю, начала кусать его за лицо, руки и тело. Обезвредить животное смог только подбежавший на место отец детей. Он связал пасть собаки веревкой. Оба мальчика получили телесные повреждения, при этом раны на лице и руках старшего зажили рубцами. В тот же день мать детей обратилась в полицию, которая в ходе проверки установила хозяина собаки.

Истица заявила, что в результате нападения ее детям и ей самой был причинен моральный вред. Кроме того, женщина настаивает на возмещении ответчиком расходов, связанных с проведением судебно-медицинского освидетельствования несовершеннолетних, и расходов на оплату услуг представителя. Предварительное судебное заседание по делу назначено на 14 августа.