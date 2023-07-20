Госдума приняла закон о привлечении школьников к общественно-полезному труду без согласия родителей

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект об обязательном привлечении школьников к общественно полезному труду без согласия родителей. Об этом сообщает ТАСС.



Под общественно-полезным трудом может подразумеваться высадка деревьев или цветов на пришкольной территории, «участие в оформлении класса или школьной площадки к мероприятию, помощь в библиотеке, в музее», пояснила депутат Ольга Казакова. Она также сказала, что принятие документа «создаст основу для совершенствования школьной программы по труду».

Изменили закон «Об образовании в Российской Федерации», параллельно исключив из него запрет привлекать школьников к труду без согласия родителей.

Документ внесли на рассмотрение в мае 2023 года. Изменения вступают в силу с 1 сентября этого года.