Короче и хуже: в Калининградской области за год осложнилась ситуация с дорожной сетью

В Калининградской области в 2022 году сократилась общая протяженность дорог. Такие данные приводит Калининградстат.



Если годом ранее показатель составлял 9 тыс. 173,5 км, то в 2022-м он снизился до 9 тыс. 118,7 км. Это коснулось дорог федерального значения (снижение их общей протяженности на 7,8 км — до 4 тыс. 378 км) и местного значения (снижение на 37,9 км — до 4 тыс. 493,7 км).

Уменьшилась и протяженность дорог с твердым покрытием — на 32,4 км, до 7 тыс. 913 км. Таким образом, сейчас в Калининградской области насчитывается 1 тыс. 205 км грунтовых дорог — это около 13% от общей протяженности.

За 10 лет протяженность дорог в Калининградской области увеличилась на 924 км, это произошло в основном за счет дорог местного значения (протяженность этой категории дорог увеличилась на 984 км). Региональных дорог за 10 лет, напротив, стало меньше — их общая длина снизилась на 102 км.