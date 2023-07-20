Короче и хуже: в Калининградской области за год осложнилась ситуация с дорожной сетью

Короче и хуже: в Калининградской области за год осложнилась ситуация с дорожной сетью
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Ремонт дорог

В Калининградской области в 2022 году сократилась общая протяженность дорог. Такие данные приводит Калининградстат.

Если годом ранее показатель составлял 9 тыс. 173,5 км, то в 2022-м он снизился до 9 тыс. 118,7 км. Это коснулось дорог федерального значения (снижение их общей протяженности на 7,8 км — до 4 тыс. 378 км) и местного значения (снижение на 37,9 км — до 4 тыс. 493,7 км).

Уменьшилась и протяженность дорог с твердым покрытием — на 32,4 км, до 7 тыс. 913 км. Таким образом, сейчас в Калининградской области насчитывается 1 тыс. 205 км грунтовых дорог — это около 13% от общей протяженности.

За 10 лет протяженность дорог в Калининградской области увеличилась на 924 км, это произошло в основном за счет дорог местного значения (протяженность этой категории дорог увеличилась на 984 км). Региональных дорог за 10 лет, напротив, стало меньше — их общая длина снизилась на 102 км.



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