В мэрии рассказали, что ремонт разбитого тротуара на Зоологической зависит от зоопарка

В мэрии Калининграда объяснили, почему дорожники уже несколько лет не могут приступить к ремонту тротуара по четной стороне улицы Зоологической.



«Как справедливо сказано, тротуар находится в крайне неудовлетворительном состоянии, — сообщила пресс-служба мэрии в комментариях на странице губернатора Антона Алиханова „ВКонтакте“. — Ремонт зависит от замены зоопарком ограды. Если сейчас отремонтировать тротуар, то в ходе замены фундамента забора тротуар будет повреждён и ремонт придётся выполнять заново».

В горадминистрации предложили горожанам пока ходить по нечетной стороне улицы.

«Здесь тротуар отремонтирован с применением качественной плитки, — добавили в пресс-службе. — С учётом потребностей маломобильных групп населения выполнены понижения на выездах, уложена тактильная плитка, установлены столбики, препятствующие выезду автомобилей на тротуар».