Проект променада от Светлогорска до Пионерского прошел госэкспертизу

Проект променада от Светлогорска до Пионерского прошел госэкспертизу
План из конкурсной документации
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Проект набережной от променада в Светлогорске до порта в Пионерском прошел государственную экспертизу. Информация об этом опубликована на сайте Единого реестра заключений.

Разработкой документации и проектными изысканиями занимались компании «Нимб-проект», «Западный проектно-изыскательский институт „Запводпроект“» и «Асгард». Застройщиком выступает госучреждение «Балтберегозащита».

Контракт на разработку проекта променада от Светлогорска до Пионерского был заключен в конце 2021 года. Стоимость работ составила 64,5 млн рублей. Протяженность набережной — около 2,38 км. Помимо пешеходной части от подрядчика — «Западного проектно-изыскательского института „Запводпроект“» — требовалось предусмотреть волногасители, велодорожки, а также технологические съезды и пешеходные спуски с набережной на пляж, в том числе и для маломобильных групп населения.


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