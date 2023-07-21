Проект променада от Светлогорска до Пионерского прошел госэкспертизу

Проект набережной от променада в Светлогорске до порта в Пионерском прошел государственную экспертизу. Информация об этом опубликована на сайте Единого реестра заключений.
Разработкой документации и проектными изысканиями занимались компании «Нимб-проект», «Западный проектно-изыскательский институт „Запводпроект“» и «Асгард». Застройщиком выступает госучреждение «Балтберегозащита».
Контракт на разработку проекта променада от Светлогорска до Пионерского был заключен
в конце 2021 года. Стоимость работ составила
64,5 млн рублей. Протяженность набережной — около 2,38 км. Помимо пешеходной части от подрядчика — «Западного проектно-изыскательского института „Запводпроект“» — требовалось предусмотреть волногасители, велодорожки, а также технологические съезды и пешеходные спуски с набережной на пляж, в том числе и для маломобильных групп населения.