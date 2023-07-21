«Водоканал»: в Светлогорске крупная авария, город до конца дня останется без воды

«Водоканал»: в Светлогорске крупная авария, город до конца дня останется без воды
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Светлогорск утром в пятницу остался без воды, сообщил корреспонденту «Нового Калининграда» очевидец.

По словам собеседника, «воды нет во всем городе».

В областном «Водоканале» пояснили, что произошла крупная авария на центральном водопроводе, который «обеспечивает значительную часть города водой». Это случилась в районе Калининградского проспекта, 55 (ориентир — Тихое озеро). «Бригады областного „Водоканала“ уже на месте. Осуществляются раскопки при помощи специализированной техники. Планируется временное отключение воды на центральных улицах Светлогорска. В город направлены цистерны с питьевой водой. Работы должны завершиться сегодня до конца дня», — сообщил пресс-секретарь предприятия Виктор Лузов.

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