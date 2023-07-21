В Калининградской области установили карантин из-за болезни клубники

На территории Калининградской области установлена карантинная фитосанитарная зона по антракнозу садовой земляники (клубники). Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

«По результатам мониторинга карантинного фитосанитарного состояния территории области, выявлена популяция карантинного объекта — антракноз земляники на насаждениях земляники садовой на землях, расположенных на территории МО „Полесский муниципальный округ“ на площади 47,05 га. Наличие карантинного объекта подтверждено Калининградским филиалом „ВНИИЗЖ“. Установлена карантинная фитосанитарная зона и введен карантинный фитосанитарный режим, предусматривающий проведение мероприятий по профилактике и борьбе с антракнозом», — уточняется в сообщении.