Калининградцам обещают дождливые выходные, возможны шквалы и град

Калининградцам обещают дождливые выходные, возможны шквалы и град
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Наступившие выходные будут теплыми, ожидаются осадки. Как сообщает Гидрометцентр РФ, температура воздуха составит 20-21 градус, по ночам — 11-14 выше нуля.

Калининградский центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды уточняет, что особенно сильными и дожди будут днем в субботу. Лишь на побережье осадки ожидаются слабыми.

Группа «Погода и метеоявления в Калининградской области» уточняет, что во второй половине дня субботы есть высокая вероятность гроз «с риском локальных шквалов до 17-23 м/с и выпадением града диаметром до 1-3 сантиметров».

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