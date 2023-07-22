Калининградцам обещают дождливые выходные, возможны шквалы и град

Наступившие выходные будут теплыми, ожидаются осадки. Как сообщает Гидрометцентр РФ, температура воздуха составит 20-21 градус, по ночам — 11-14 выше нуля.



Калининградский центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды уточняет, что особенно сильными и дожди будут днем в субботу. Лишь на побережье осадки ожидаются слабыми.