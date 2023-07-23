На Ленинском проспекте восстановили головы на скульптурах рабочих 1936 года (фото)

На Ленинском проспекте восстановили головы на скульптурах рабочих 1936 года (фото)
Фото: Иван Марков / Новый Калининград
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В Калининграде на фасаде дома № 145 Ленинского проспекта восстановили довоенные скульптуры. Как сообщили «Новому Калининграду» в пресс-службе Фонда капремонта, над их восстановлением (у бетонных фигур отсутствовали головы) трудились разные мастера, но работы еще не завершены.

«К изготовленным подрядчиком скульптурам есть замечания, будут исправлять, — пояснили в пресс-службе. — Как только будет итог, порадуем результатом в социальных сетях Фонда».


Уточняется, что капремонтом объекта занимается компания «Промтехсервис», которая планирует полностью завершить работы осенью.

Напомним, что ранее компания «Промтехсервис» занималась капремонтом фахверковой виллы «Ида» в Светлогорске за 2,2 миллиона рублей. Также компания стала победителем аукциона на ремонт здания бассейна СК «Юность» и благоустройство территории рядом со спорткомплексом. Сумма этого контракта — чуть больше 141,1 млн рублей.

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