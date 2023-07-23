В музее леса в Отрадном после четырех лет простоя начался капитальный ремонт

В Отрадном начался ремонт в Музее леса, не работавшем с июля 2019 года. О начале работ (они проводятся за счет АНО «Музей леса», зарегистрированной в феврале этого года) сообщил в соцсетях муниципальный депутат Алексей Мойса.



«Наконец-то в Музее леса в Отрадном начался капитальный ремонт, — написал Мойса. — Открытие планируется на середину осени. Жителей и гостей Светлогорска ждут обновлённые экспозиции с множеством удивительных арт-объектов, встреча с нашими милыми братьями-меньшими: енотом, носухами , белками и лесными сонями!»

Как рассказал Мойса «Новому Калининграду», после закрытия музея часть животных и деревянных скульптур (в том числе медведь, приобретенный за счет пожертвований) переехали в «Парк янтарного периода» поселка Отрадное.

«Вообще у музея было много взлетов и падений, — рассказал Мойса, — но теперь все должно наладиться. Организация планирует переориентироваться с туристов на общеобразовательное направление. Они будут взаимодействовать со школами, организуют в том числе школу выживания и изучение птиц».

Открытие, по словам депутата, намечено на октябрь этого года.

Отметим, что изначально руководителем АНО «Музей леса», зарегистрированной в Калининграде на улице Катина, был сам Алексей Мойса, но сейчас это место занимает директор музея Елена Лаврина. Музей передан некоммерческой организации в аренду на 20 лет. Ранее же власти Светлогорска отменили аукцион по поиску арендаторов для музея природы. Основанием отмены называлось «постановление администрации» Светлогорского городского округа. Причины не уточнялись. Аукцион предполагал ежемесячный платеж за аренду здания в 14600 рублей.

Музей леса был создан в Светлогорске по инициативе лесничего Владимира Харитоненко, который в 1980 году начал собирать специализированную коллекцию. 2-этажное кирпичное здание для музейной экспозиции было построено в 1986 году.

Музей был временно закрыт после смерти Харитоненко, но снова открылся в 2015 году. Его возглавила Елена Лаврина. Тогда же на территории музея начал работать мини-зоопарк.