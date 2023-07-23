Для калининградца, получившего травму на производстве, заказывают протез плеча с процессором

Для калининградца, получившего травму на производстве, заказывают протез плеча с микропроцессорным управлением. Соответствующий аукцион на приобретение изделия опубликовало на Госзакупках отделение фонда пенсионного и социального страхования РФ по Калининградской области. Судя по документам, победителем торгов стал поставщик, не снизивший первоначальную стоимость контракта.



Протез обойдется в 3 178 816 рублей. Он должен состоять из модуля кисти с электромеханическим приводом пальцев; механизма пассивной ротации кисти; локтя ErgoArm plus (или его эквивалента); системы управления и электроснабжения, включая ЭМГ-датчики, электрокабели, плату управления, аккумулятор; культеприемной гильзы и гильзы плеча.

«Модуль кисти должен иметь не менее 6 независимых степеней свободы — по одной на каждый палец и на активную ротацию большого пальца, — говорится в техзадании закупки. — Все пальцы должны быть оснащены электромеханическим управлением. Протез должен запоминать не менее 8 различных жестов. Жесты должны настраиваться индивидуально по желанию пользователя в момент протезирования или после, самим пользователем».

Отметим, что в течение этого года в региональных СМИ не появлялось информации о травмах на производстве с указанным характером повреждений.