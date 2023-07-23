Всемирная метеорологическая организация: начало июля было самым жарким за историю наблюдений

Начало июля 2023 года было самым теплым за всю историю метеонаблюдений. К такому выводу пришли эксперты Всемирной метеорологической организации (ВМО). Как сообщает «Коммерсант», со ссылкой на анализ ВМО, 7 июля зафиксирован новый температурный рекорд: средняя мировая температура достигла 17,24°C, что на 0,3°C выше прежнего рекорда, установленного в августе 2016 года.



«Июнь 2023-го также был самым теплым за всю историю. Июль имеет все шансы продолжить тенденцию — в последние дни организация фиксирует обновление местных рекордов в разных странах», — сообщает издание.

По данным метеорологов, последние восемь лет (2015–2022) были самыми теплыми в истории, и годовые глобальные температуры превышали показатели доиндустриального уровня (1850–1900) по крайней мере на 1°C. Особо выделяют на общем фоне 2016, 2019 и 2020 годы.

Эксперты также обращают внимание на «тепловой взрыв» в Сахаре, из-за которого в июле этого года аномально жаркая погода установилась над большей частью Европы. Отмечается, что жара сохранится как минимум до конца следующей недели. «Ученые опасаются повторения прошлогодней ситуации. По оценкам Барселонского института глобального здравоохранения (ISGlobal), аномальные температуры летом 2022 года унесли 61,7 тыс. жизней», — добавляет издание.