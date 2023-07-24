Аэропорт «Храброво»: увеличивается число авиарейсов из Калининграда в Екатеринбург

Количество авиарейсов из Калининграда в Екатеринбург увеличится с 1 августа. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта «Храброво».

«Авиакомпания «Уральские авиалинии» выполняет рейсы по направлению Екатеринбург - Калининград и обратно ежедневно, а с 1 августа будет выполнять до двух раз в день», — уточняется в сообщении.

Дополнительные рейсы будут осуществляться по вторникам: U6-603 вылеты из Екатеринбурга в 09:00; U6-604 из Калининграда в 10:50; по пятницам: U6-603 вылеты из Екатеринбурга в 15:30; U6-604 из Калининграда в 17:15.

Посмотреть расписание рейсов и приобрести билеты можно на сайте авиакомпании.