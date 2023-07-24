Необходима настройка антенны: у «Триколора» возникли проблемы с вещанием

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В Калининградской области наблюдаются проблемы с вещанием коммерческого оператора спутникового телевидения «Триколор» в связи с переходом с европейского на российский спутник. Об этом сообщает пресс-служба минцифры области.

«Для переключения калининградским клиентам необходимо изменить положение приёмной антенны. Это можно сделать самостоятельно с помощью инструкции на сайте „Триколора“ или вызвать специалиста оператора, позвонив по номеру 8-800-500-01-23», — отмечается в сообщении.

Кроме того, до момента нормализации ситуации с вещанием жителям региона рекомендуют перейти на бесплатное эфирное телевидение, включающее в себя 20 каналов первого и второго мультиплексов. Эти каналы доступны на всей территории области.

«В рамках вещания первого мультиплекса жители области могут смотреть телепередачи местных телеканалов. Программы ГТРК «Калининград» доступны в первом мультиплексе на каналах «Россия 1», «Россия 24» и «Радио России», НТРК «Каскад» — на канале «ОТР.

Также вы можете скачать на телевизоры со Smart TV приложения российских операторов развлекательного контента („Кинопоиск“, „Винк“, „Иви“ и др), в которых через интернет доступны бесплатные 20 каналов первого и второго мультиплексов», — советуют в минцифры.

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