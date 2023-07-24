«Водоем не будет зацветать летом»: власти выпустили в Синявинское озеро ценные породы рыб

«Водоем не будет зацветать летом»: власти выпустили в Синявинское озеро ценные породы рыб
Фото со страницы Артура Крупина «ВКонтакте»
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В Синявинское озеро выпустили ценные породы рыб, которые должны улучшить его экологическое состояние. Об этом сообщил «ВКонтакте» глава администрации Янтарного Артур Крупин.

«Белый амур — активный мелиоратор водоемов и помогает в их очистке от жесткой водной растительности. Толстолобик также является отличным мелиоратором, благодаря которому водоем не будет зацветать летом, а его кислородный режим всегда остается в норме», — написал Крупин.

Белый амур и толстолобик — ценные породы рыб, массовое разведение которых способствует улучшению экологической обстановки в прудах и озерах. Толстолобики особо ценятся за счет своей естественной биологической функции: из-за особенностей строения своего ротового аппарата они фильтруют воду, способствуя ее заметному очищению от фитопланктона. Важной особенностью этих пород является тот факт, что они плохо ловятся на удочку, а поэтому сравнительно редко становятся добычей рыболовов. Из-за этого их часто разводят в неохраняемых водоемах, отметил чиновник.



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