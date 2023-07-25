На острове Октябрьском под застройку высотками отдают 3,5 гектара земли (фото)

На острове Октябрьском под застройку высотками отдают 3,5 гектара земли (фото)
Фото: Публичная кадастровая карта России
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На Октябрьском острове в Калининграде под высотную застройку передают пять земельных участков общей площадью 3,5 га. Объявление об аукционе сделала во вторник, 25 июля, Корпорация развития Калининградской области.

Всего планируется реализовать два лота. В первый входит участок на углу Триумфальной аллеи и Солнечного бульвара (кадастровый номер 39:15:140505:270) с площадью 11 614 квадратных метров. Разрешенные виды использования участка — многоэтажная жилая застройка и деловое управление.

Второй лот включает четыре земельных участка с кадастровыми номерами: 39:15:140502:195, 39:15:140502:205, 39:15:140502:206, 39:15:140502:207. Все они расположены вдоль Аллеи Чемпионов (съезд со Второй эстакады). Общая площадь этой группы — около 2,3 га.


«Разрешенный вид использования — высотная жилая застройка, — отмечает пресс-служба Корпорации. — Для участка в непосредственной близости от съезда на Вторую эстакаду также возможно возведение объектов делового назначения».

Уточняется, что на аукцион выставлены не участки непосредственно, а право приобретения опциона на заключение договора субаренды на инвестиционных условиях.

«Право собственности на них сохраняется за Калининградской областью. Начальная цена имущества установлена в размере: по лоту № 1 — 290,4 млн руб. с НДС, по лоту № 2 — 593,4 млн руб. с НДС. Ожидается, что шаг аукциона составит 1% от начальной цены», — поясняет пресс-служба Корпорации.

Торги пройдут 28 августа, заявки на участие принимаются до 23 августа включительно.

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